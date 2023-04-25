В Красноярске ночью загорелся дом на проспекте Металлургов. Фото: МЧС по краю

В ночь на 25 апреля в Красноярске на проспекте Металлургов случился пожар. Об этом сообщает МЧС по Красноярскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 01:17 часов. Возгорание произошло в многоквартирном доме на Металлургов в Зеленой Роще. Прибывшие пожарные эвакуировали 22 человек, в том числе 5 детей. Еще 30 человек вышли сами.

На тушение пожара ушло чуть более 2 часов, о ликвидации объявили в 03:36 часов. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. По предварительной версии пожар возник из-за короткого замыкания. К счастью, пострадавших нет.