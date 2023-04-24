В Красноярске пассажиры автобуса получили травмы из-за резкого торможения

Фото и видео: Дептранс Красноярска

В Красноярске несколько пассажиров автобуса получили травмы из-за резкого торможения. ЧП произошло с автобусом № 11 на улице Игарской. Автобус резко подрезала легковушка – водителю приспичило проскочить с левого ряда на правый поворот прямо перед носом автобуса.

Водитель общественного транспорта, к счастью, успел среагировать и дал по тормозам. Однако пассажиры к такому оказались не готовы и несколько человек упали.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, 4 человека не удержались и упали в салоне, все они получили ушибы. К счастью, обошлось без серьезных травм. Было ли написано заявление в полицию на владельца легковушки А232НВ, который едва не спровоцировал трагедию, не уточняется.