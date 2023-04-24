Глава СК Бастрыкин взял на контроль гибель ребенка в красноярской больнице

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Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль гибель трехмесячного ребенка в больнице в Красноярске. Трагедия произошла еще в декабре, после чего краевой СК завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ребенка госпитализировали 31 октября в городскую больницу Минусинска. Родители пожаловались на затрудненное дыхание малыша. Спустя неделю его состояние резко ухудшилось, и маленького пациента было решено перевезти санитарной авиацией в Красноярск.

Красноярские врачи провели операцию, однако спустя еще почти месяц, 5 декабря, состояние ребенка вновь резко ухудшилось. Реанимировать его не смогли и малыш скончался.

В СК сообщили, что Бастрыкин поручил главе краевого следкома доложить ему о ходе уголовного дела. Вскрылись ли во время расследования какие-то неизвестные факты о действиях врачей, в ведомстве не уточнили.