В Дивногорске зарядка от телефона убила током девушку, принимавшую ванну

Фото: "Подслушано Дивногорск"

В Дивногорске девушка погибла от удара током в ванной. 21-летняя Кристина наполнила ванну водой и устроилась там со смартфоном в руках. В какой-то момент гаджет разрядился: девушка хотела зарядить его, но получила удар током, как только взяла в руки зарядку.

Как рассказали в СК, в этот момент зарядное устройство было подключено к сети. Девушка погибла мгновенно: ее тело некоторое время спустя обнаружили в ваноой родители.

Правоохранительные органы организовали процессуальную проверку и назначили судмедэкспертизу. Впрочем, какое-либо уголовное дело едва ли будет заведено, поскольку девушка погибла в результате несчастного случая.