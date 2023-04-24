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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 12:31

В Дивногорске зарядка от телефона убила током девушку, принимавшую ванну

Зарядка в этот момент была подключена к сети
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: "Подслушано Дивногорск"

Фото: "Подслушано Дивногорск"

В Дивногорске девушка погибла от удара током в ванной. 21-летняя Кристина наполнила ванну водой и устроилась там со смартфоном в руках. В какой-то момент гаджет разрядился: девушка хотела зарядить его, но получила удар током, как только взяла в руки зарядку.

Как рассказали в СК, в этот момент зарядное устройство было подключено к сети. Девушка погибла мгновенно: ее тело некоторое время спустя обнаружили в ваноой родители.

Правоохранительные органы организовали процессуальную проверку и назначили судмедэкспертизу. Впрочем, какое-либо уголовное дело едва ли будет заведено, поскольку девушка погибла в результате несчастного случая.