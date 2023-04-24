В Норильске задержали мужчину, пробежавшегося по машине

Фото: тг-канал Norilsk Today

В Норильске полицейские задержали мужчину, устроившего «пробежку» по автомобилю. Как рассказали в МВД, ущерб причиненный владельцу машины устанавливают специалисты.

Все произошло накануне в одном из дворов Норильска. Пьяный мужчина шел по пешеходной дорожке, заметил автомобиль, с разбега взобрался на капот, прошелся по крыше, помял её, и спрыгнул. Все действия попали на камеру видеонаблюдения.

Оказалось, что 25-летнему вахтовику стало скучно, он решил развлечь себя таким способом. Сначала он пнул бампер одного авто, затем пробежался по второму. В это время его заметил кто-то из прохожих. Вахтовик стал убегать, заметил машину с открытым окном и нырнул на заднее сидение. Но его догнали и передали в руки полиции.

Свою вину мужчина признал, готов возместить ущерб потерпевшим – его сумма сейчас устанавливается.

Также решается вопрос о заведении уголовного дела по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».