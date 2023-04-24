В Красноярске 29 апреля у памятника Чехову пройдет первая в этом году городская ярмарка

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 29 апреля на нижнем ярусе Театральной площади у памятника Чехову пройдет первая в этом году городская ярмарка продуктов. Ассортимент съестного – хлебобулочные изделия, молочные продукты, мясные деликатесы и колбасы, северную рыбу, мёд и соленья предоставят производители города и края.

Все продукты можно продегустировать перед покупкой.

Помимо вкусностей, на ярмарке будут присутствовать и другие товары. К примеру, от местных ремесленников – изделия из дерева и бересты, кожи, тканей.

Также впервые на ярмарке пройдут мастер-классы по вязанию детской игрушки, изготовлению изделий из дерева и глины.