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НовостиОбщество24 апреля 2023 6:06

В Красноярске 29 апреля у памятника Чехову пройдет первая в этом году городская ярмарка

Расположен фестиваль будет на нижнем ярусе Театральной площади
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 29 апреля на нижнем ярусе Театральной площади у памятника Чехову пройдет первая в этом году городская ярмарка продуктов. Ассортимент съестного – хлебобулочные изделия, молочные продукты, мясные деликатесы и колбасы, северную рыбу, мёд и соленья предоставят производители города и края.

Все продукты можно продегустировать перед покупкой.

Помимо вкусностей, на ярмарке будут присутствовать и другие товары. К примеру, от местных ремесленников – изделия из дерева и бересты, кожи, тканей.

Также впервые на ярмарке пройдут мастер-классы по вязанию детской игрушки, изготовлению изделий из дерева и глины.