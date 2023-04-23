В Красноярске скончался Борис Иванович Быстров. Фото: прокуратура края

В Красноярске скончался ветеран Великой Отечественной войны Борис Иванович Быстров. До своего столетнего юбилея он не дожил всего полгода.

Борис Быстров родился 7 ноября 1923 года в Красноярске. В 18-летнем возрасте в декабре 1941 года был призван на фронт. Сначала в училище связи, а затем направлен под Сталинград в артиллерийские войска. Участвовал в жесточайших боях, преломивших ход войны. Затем он принимал участие во многих решающих битвах: в сражениях на Курской дуге, в Ясско-Кишинёвской операции при освобождении Молдавии. Победу встретил в Праге.

В 1947 году Борис Иванович вернулся в Красноярск. В мирное время более 25 лет трудился на Красноярском машиностроительном заводе в отделе стандартизации инспектором, а затем 25 лет в Красноярской государственной аэрокосмической академии учебным мастером, откуда ушел на заслуженную пенсию. Много лет он принимал участие в работе Совета ветеранов по патриотическому воспитанию молодежи.

«Комсомольская правда»-Красноярск приносит соболезнования родным и близким Бориса Ивановича Быстрова.