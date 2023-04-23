В Красноярске полностью установили пролеты виадуку на улице Семафорной. Фото: соцсети Владислава Логинова

В Красноярске рабочие полностью установили все пять пролетов виадука на улице Семафорной. Этот пешеходный мост пройдет над железнодорожными путями и соединит Семафорную с улицей Павлова. Глава города Владислав Логинов отметил, что жители правобережья очень ждут этот объект, нередко интересуются у него в соцсетях, на каком этапе находится строительство.

Добавим, что ранее здесь уже был пешеходный мост, десятки лет служил верой и правдой, пока в 2014 году в опору не врезался на большой скорости «КамАЗ», за рулем которого находился пьяный водитель. Поначалу решили обойтись без моста, снесли остатки. Но потом стало понятно, что он необходим для безопасности, ведь многие ринулись пересекать железную дорогу, перелезая под вагонами.

Длина пролетов составляет 151 мет. Осталось довести до ума лестницы, лифты, смонтировать подсветку и навести порядок возле опор. Открыть мост планируют уже летом.