В Красноярске аварийно приземлился самолет из Таиланда Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне, в субботу 22 апреля, около 20 часов в международном аэропорту Красноярска приземлился самолет из Таиланда. Посадка получилась аварийной, причина заключается в технической неисправности. По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры воздушное судно авиакомпании Azur Air совершало рейс из Пхукета в Красноярск, однако в полете случилась нештатная ситуация. На борту находилось 238 пассажиров, плюс члены экипажа. Командиру аэробуса удалось благополучно посадить его на взлетно-посадочную полосу. Никто не пострадал.

Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов. Добавим, какие конкретно неисправности показал самолет, но это может быть, например, неисправность аппаратуры. В любом случае проверка покажет.