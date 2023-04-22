Михаил Котюков рассказал о ближайших планах на должности врио губернатора Красноярского края

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Накануне в правительстве Красноярского края прошло официальное представление временно исполняющего обязанности губернатора региона Михаила Котюкова.

В своем приветственном слове он выразил благодарность президенту страны за доверие, а Александра Усса – за все те изменения и проведенную работу, на основе которой будут строится дальнейшие планы по развитию края.

Основные вопросы, которые намерен в первую очередь решать врио губернатора – это инфраструктура, социальная сфера, и, конечно, поддержка семей военнослужащих, которые находятся в зоне СВО.

Михаил Котков отметил, что к нему всегда можно будет обратиться с вопросами в социальных сетях.