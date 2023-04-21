В Канске дали 5,5 лет риэлтору за обман покупателей на 13,5 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске суд вынес приговор женщине-риэлтору, обманувшей покупателей на 13,5 миллиона рублей. Судили ее по трем статьям: «Присвоение». «Мошенничество» и «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск удалось выяснить в прокуратуре края.

Мошенница предлагала своим клиентам приобрести недвижимость по заниженным ценам. У нее была под руками база данных об объектах, выставленных на продажу как от частных лиц, так и находящихся в муниципальной собственности. Купить квадратные метра за полцены нашлось немало желающих. Женщина оформляла с потенциальными покупателями фиктивные договоры купли-продажи на эти объекты (хотя прав распоряжаться ими у нее не было), получала деньги и забирала их себе.

Так продолжалось с ноября 2019 по октябрь 2021 года. Всего от незаконных действий риелтора пострадали 14 жителей Канск, Канского и других районов Красноярского края. Размер причиненного ущерба превысил 13,5 миллиона рублей. Срок наказания составил 5 лет 6 месяцев колонии общего режима.