Региональный центр энергосбережения Красноярского края напоминает

Ежегодно представлять декларации о потреблении энергетических ресурсов в ГИС «Энергоэффективность» обязаны органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения.

30 апреля 2023 г. заканчивается срок предоставления в государственную информационную систему деклараций за 2022 год.

Напоминаем, что согласно Порядка предоставления деклараций, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, субъекты декларирования обязаны разместить в ГИС «Энергоэффективность» декларацию, созданную в форме электронного документа и подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (уполномоченного им лица) субъекта декларирования.

Несвоевременное предоставление декларации, в соответствии со статьёй 9.16 КоАП РФ пункта 8, влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Консультации по вопросам, связаннымс представлением Декларации, возможно получить в Региональном центре энергосбережения Красноярского края по телефону 8-800-755-74-50, электронный адрес: 8800755745@mail.ru

НАША СПРАВКА

Минэкономразвития Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на создание и обеспечение функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности - ГИС «Энергоэффективность» (https://gisee.ru/)