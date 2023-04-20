Депутат Зайцев поблагодарил Усса за работу на посту губернатора Красноярского края

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Депутат Заксобрания Илья Зайцев написал пост благодарности Александру Уссу. Зайцев отметил, что найдутся люди, которые «еще вчера громко говорили о поддержке Александра Викторовича», а завтра изменят свою позицию на 180 градусов. Сам же Зайцев «хочет сказать ему спасибо».

– За многие проекты, которые только запущены и их результат мы увидим в будущем. За уже сделанное - наш аэропорт, учреждения здравоохранения, культуры, объекты истории, преображение Енисейска, Минусинска и, конечно, Красноярска, которые за эти пять лет получили новую жизнь. За беспрецедентные доходы бюджета, а за ними и расходы на важные объекты, – написал депутат.

Отметим, что сегодня стало известно об уходе Александра Усса с поста губернатора на некую должность федерального уровня. Его место в качестве врио, до осенних выборов, займет замглавы Минфина РФ Михаил Котюков.