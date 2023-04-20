В Красноярске пьяный мужчина приставал к ребенку в автобусе

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске пьяный мужчина приставал к 9-летнему мальчику в автобусе. Инцидент произошел на маршруте №55: по словам очевидцев, он пытался вывести ребенка из автобуса и уговаривал пойти с ним. Мальчика защитили кондуктор и другие пассажиры, после чего извращенец вышел на остановке «Водокачка».

По словам пассажиров, мужчина был пьян и на остановке просто сел на лавочку. В соцсетях жители поселка Торгашино рассказали, что это уже не первый случай: того же мужчину видели на улице, пристающим к другим детям.

Дальше – больше: на следующий день мать мальчика встретила мужчину на улице. Тот не стал отрицать, что разговаривал с ребенком, но по его словам, просто хотел заплатить за мальчика в автобусе. Оказалось, что этот мужчина недавно освободился по УДО из колонии, где отбывал наказание за разбой. Сейчас он задержан полицейскими, а в СК организовали проверку инцидента.