В Красноярском крае из-за лекарств, наркотиков, алкоголя и угарного газа в 2022 году погибло 30 детей

Фото: Мария ЛЕНЦ

За прошлый год количество химических отравлений в Красноярском крае увеличилось на 11,9% по сравнению с 2021 годом. Зарегистрировано 3 820 пострадавших, сообщает главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

Подавляющее большинство жертв – более 80% - взрослые мужчины. Чаще всего они травились алкоголем.

Дети и подростки в большинстве случаев травились лекарствами.

Увеличилось и количество отравлений, которые закончились смертью. Их стало больше на 11,3%. Среди погибших 30 детей.

Причиной смертельных отравлений в большинстве случаев стало токсическое действие наркотических веществ, алкоголя и угарного газа.