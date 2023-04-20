В Красноярске начали расширять Семафорную. Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске началось расширение улицы Семафорная. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы пройдут на 2,3-километровом участке дороги от Матросова до Судостроительной. Дорога станет четырехполосной. Расширить участок решили из-за транспортных проблем, так как по этой дороге можно было добраться в Пашенный.

Здесь также поставят 105 новых светильников, заменят бордюры, уложат новый асфальт и отремонтируют тротуары и остановки транспорта. Однако придется вырубить более 200 деревьев.