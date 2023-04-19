Пропавшая в Красноярске три дня назад женщина самостоятельно вернулась домой

Фото: "Поиск пропавших детей Красноярск"

В Красноярске нашлась 30-летняя Лилия Хамидуллова, которая бесследно пропала 3 дня назад. В ночь на 16 апреля она вышла в круглосуточный магазин недалеко от дома и исчезла. В квартире в этот момент был супруг Лилии, но он спал.

Родственники не сразу спохватились и опубликовали ориентировку 18 апреля. Волонтеры из «Поиска пропавших детей» рассказали, что женщина в ту ночь села в чью-то машину Toyota Premio.

Где почти трое суток находилась Лилия – неясно, однако вечером 19 апреля она самостоятельно вернулась домой. Обстоятельства пропажи красноярки пока неизвестны, но комментаторы в соцсетях, по большей части, скептически относятся к возможности «похищения» и считают, что она уехала «погулять» по своей воле.