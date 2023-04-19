В Красноярске начали благоустраивать променад на Красрабе. Фото: администрация города

В Красноярске в конце проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» начали благоустраивать променад – прогулочную зону. Это участок от цирка до Предмостной площади. В настоящее время подрядчик убирает старые тротуары, бордюрные камни и подпорные стены. Поверхность выравнивается – здесь будут укладывать брусчатку.

Возле монумента «Кандальный путь» оформят мемориальную зону, а в целом в зоне отдыха сделают кафе с летними террасами, детские площадки и арт-зону с качелями. Установят уличные тренажеры и будет небольшой сквер для спокойного тихого времяпровождения.

Руководитель администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова рассказала, что променад благоустраивают в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». За него проголосовали в прошлом году жители правобережья. Работы займут два года, часть в этом сезоне, а часть в следующем.

Добавим, что на самой Предмостной площади сносят старое здание концертно-танцевального зала, а в скором времени там начнется строительство Культурного центра имени Поздеева и нового здания Хореографического колледжа.