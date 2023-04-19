В Красноярске после ночного похода в магазин бесследно пропала 30-летняя девушка. Фото: vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

В ночь на 16 апреля в Красноярске без следа пропала 30-летняя Лилия Хамидуллова. Об этом рассказала ее сестра. Сейчас девушку разыскивают волонтеры и полиция.

Девушка пропала внезапно. Ночью она вышла в круглосуточный магазин из дома на 60 лет образования СССР, 26Б. После этого ее никто не видел. В это время дома находился муж Лилии, но когда она выходила, он спал, а проснувшись, не нашел возлюбленную дома.

Родственники спохватились не сразу. Пост о пропаже девушку опубликовали 18 апреля, тогда же и обратились в полицию. Куда и зачем могла уйти Лилия никто из родственников не знает. Волонтеры из «Поиска пропавших детей. Красноярск» сообщают, что девушка села в машину Toyota Premio.