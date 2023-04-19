Расследование дела продолжается

Фото: Мария ЛЕНЦ

В одном из населенных пунктов Большемуртинского района под следствие попала бывшая заместительница начальника отделения почты. Ее подозревают в присвоении с использованием служебного положения, сообщает Следком по региону.

Выяснилось, что с октября 2021 года по май 2022 года женщина присвоила поступившие в отделение деньги в размере более 10 тысяч рублей и затем - продукты, хозтовары и другие ценности, которые должны были отправиться на прилавок для дальнейшей продажи. В общем в кассе убыло более чем на 88 тысяч рублей.

Чтобы скрыть недостачу, сотрудница почты вносила фиктивные сведения в финотчетность. Обнаружить их удалось при очередной ревизии.

Следствие продолжается.