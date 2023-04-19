Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 апреля 2023 6:02

Замначальницу почты в Красноярском крае подозревают в воровстве продуктов и денег из отделения почти на 90 тысяч рублей

Расследование дела продолжается
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В одном из населенных пунктов Большемуртинского района под следствие попала бывшая заместительница начальника отделения почты. Ее подозревают в присвоении с использованием служебного положения, сообщает Следком по региону.

Выяснилось, что с октября 2021 года по май 2022 года женщина присвоила поступившие в отделение деньги в размере более 10 тысяч рублей и затем - продукты, хозтовары и другие ценности, которые должны были отправиться на прилавок для дальнейшей продажи. В общем в кассе убыло более чем на 88 тысяч рублей.

Чтобы скрыть недостачу, сотрудница почты вносила фиктивные сведения в финотчетность. Обнаружить их удалось при очередной ревизии.

Следствие продолжается.