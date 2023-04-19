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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 5:51

Под Красноярском задержали пьяного дальнобойщика

Перевозил груз из Нижнего Новгорода в Канск
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Под Красноярском задержали пьяного дальнобойщика. Стоп-кадр видео

Под Красноярском задержали пьяного дальнобойщика. Стоп-кадр видео

В Березовском районе экипаж дорожно-патрульной службы задержал нетрезвого водителя грузового автомобиля. Произошло это на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Госавтоинспекторы обратили внимание на фуру «ВОЛЬВО», которая выехала на полосу встречного движения. Остановили и увидели, что дальнобойщик изрядно пьян. Он согласился пройти медицинское освидетельствование, которое показало 0,93 мг/л.

34-летний водитель пояснил, что перевозил металлические конструкции из Нижегородской области в Канск. Проехал полстраны, до точки назначения осталось всего три – четыре часа пути, а он поддался соблазну, выпил и снова сел за руль. Не подумал, что в Красноярском крае такие зоркие дорожные полицейские?

На дальнобойщики составили административные материалы за выезд на встречную полосу (это штраф 5 тысяч рублей), за управление в пьяном виде (штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до двух лет). А автомобиль со всем грузом помещен на штрафстоянку.