Жительница Красноярска отсудила 30 тысяч рублей за падение в магазине Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Красноярска отсудила около 30 тысяч рублей у торговой организации за то, что пострадала в магазине. Дело было так: покупательница пришла в гипермаркет «Маяк», ходила между витринами и полками, выбирая товар. И не заметила деревянный поддон на полу. Споткнулась и упала. При этом получила сильные ушибы. Такие, что понадобилась помощь медиков. Бригада скорой помощи, приехавшая на вызов, все травмы зафиксировала.

Поначалу пострадавшая намеревалась разрешить конфликт с магазином спокойно, без привлечения внимания третьих лиц. Но ей ответили отказом. Видимо, что-то вроде «под ноги нужно было смотреть». Тогда красноярка обратилась в Роспотребнадзор, здесь ей помогли составить исковое заявление в суд. А суд, как это часто бывает, встал на сторону пострадавшей. И обязал выплатить ей моральный ущерб 25 тысяч рублей и судебные расходы – 4 тысячи. Кстати, судебное решение в силу не вступило, а это значит, что у супермаркета есть возможность обжаловать приговор.