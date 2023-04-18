В Красноярске 16 дорог отремонтируют за миллиард рублей

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Власти Красноярска ищут подрядчиков для ремонта еще 16 дорог. Два тендера стоимостью 438 и 571 млн рублей накануне появились на портале госзакупок. Работы должны завершиться до конца лета.

Согласно первому тендеру, подрядчик должен будет провести ремонт на улице Одесской, проезде от 26 Бакинских Комиссаров до Рейдовой, и на улице 60 лет Октября.

Во втором контракте указаны 13 улиц в Советском, Октябрьском, Центральном, Кировском и Железнодорожном районах. Речь идет, например, об улицах Березина, Джамбульской, Седова, Мечникова и других.