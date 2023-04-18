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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 8:27

В Ачинске мужчину задержали за оправдание взрыва на Крымском мосту

Он оставлял комментарии во «Вконтакте»
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Ачинске мужчину задержали за оправдание взрыва на Крымском мосту

В Ачинске мужчину задержали за оправдание взрыва на Крымском мосту

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске завели уголовное дело за оправдание терроризма в отношении местного жителя. Об этом сообщает ФСБ по Красноярскому краю.

47-летний ачинец в комментариях под постом во «Вконтакте» написал комментарий, в котором оправдал взрыв на Крымском мосту. Это сообщение прочитали сотрудники ФСБ. В итоге мужчину жестко задержали сотрудники СОБРа. Подозреваемого арестовали. Мужчине грозит до 7 лет колонии.

Напомним, что Крымской мост был взорван в октябре 2022 года. Посреди дороги взорвался грузовик, начиненный взрывчаткой. В этот момент рядом проходил состав с цистернами с топливом. В результате были обрушены несколько пролетов моста.