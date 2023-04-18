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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 8:08

Красноярцев предупредили об опасностях при похолодании и снегопаде

От падающих сосулек до обрушения крыш
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Красноярцев предупредили об опасностях при похолодании и снегопаде

Красноярцев предупредили об опасностях при похолодании и снегопаде

Фото: ИВАНОВА Диана

Жителей Красноярска предупредили об опасностях при похолодании и снегопаде. Об этом сообщает МЧС.

Сейчас сложная обстановка на загородных трассах Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей». Автомобилистов предупреждают о риске попасть в ДТП.

Однако опасности подстерегают красноярцев и в городе. Из-за снегопадов и морозов образовались сосульки, которые при потеплении могут упасть. Кроме того, есть вероятность обрушения кровель домов.

Но расслабляться нельзя даже живя в частном доме. Высок риск возникновения пожаров. МЧС советует красноярцам проверить состояние своих электроприборов.