Красноярцев предупредили об опасностях при похолодании и снегопаде Фото: ИВАНОВА Диана

Жителей Красноярска предупредили об опасностях при похолодании и снегопаде. Об этом сообщает МЧС.

Сейчас сложная обстановка на загородных трассах Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей». Автомобилистов предупреждают о риске попасть в ДТП.

Однако опасности подстерегают красноярцев и в городе. Из-за снегопадов и морозов образовались сосульки, которые при потеплении могут упасть. Кроме того, есть вероятность обрушения кровель домов.

Но расслабляться нельзя даже живя в частном доме. Высок риск возникновения пожаров. МЧС советует красноярцам проверить состояние своих электроприборов.