Красноярцев предупредили об опасностях при похолодании и снегопаде
Фото: ИВАНОВА Диана
Жителей Красноярска предупредили об опасностях при похолодании и снегопаде. Об этом сообщает МЧС.
Сейчас сложная обстановка на загородных трассах Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей». Автомобилистов предупреждают о риске попасть в ДТП.
Однако опасности подстерегают красноярцев и в городе. Из-за снегопадов и морозов образовались сосульки, которые при потеплении могут упасть. Кроме того, есть вероятность обрушения кровель домов.
Но расслабляться нельзя даже живя в частном доме. Высок риск возникновения пожаров. МЧС советует красноярцам проверить состояние своих электроприборов.