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НовостиЭкономика18 апреля 2023 6:12

В Красноярском крае на корректировку бюджета выделили еще 1 миллиард рублей

На вопросы развития региона
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае на корректировку бюджета выделили еще 1 миллиард рублей

В Красноярском крае на корректировку бюджета выделили еще 1 миллиард рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае на корректировку бюджета дополнительно выделено более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщает спикер краевого парламента Алексей Додатко.

Депутаты продолжают работу над корректировкой регионального бюджета. И на расходы добавлен еще 1 миллиард 41 миллион рублей. Принимать корректировку будут 20 апреля.

Так, 200 миллионов рублей направят на продержку аграриев, 140 миллионов – на благоустройство, а также на технику для сельского и лесного хозяйства. По 100 миллионов выделят на обновление автобусного парка в Норильске и на техническое обновление учреждений среднего профобразования. А на 57 миллионов рублей закупят оборудование для краевого госпиталя ветеранов войн.