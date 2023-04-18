В Красноярском крае на корректировку бюджета выделили еще 1 миллиард рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае на корректировку бюджета дополнительно выделено более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщает спикер краевого парламента Алексей Додатко.

Депутаты продолжают работу над корректировкой регионального бюджета. И на расходы добавлен еще 1 миллиард 41 миллион рублей. Принимать корректировку будут 20 апреля.

Так, 200 миллионов рублей направят на продержку аграриев, 140 миллионов – на благоустройство, а также на технику для сельского и лесного хозяйства. По 100 миллионов выделят на обновление автобусного парка в Норильске и на техническое обновление учреждений среднего профобразования. А на 57 миллионов рублей закупят оборудование для краевого госпиталя ветеранов войн.