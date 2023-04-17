В Красноярском крае с поличным взяли чиновника, требовавшего крупную взятку. Фото: стоп-кадр видео

В Кежемском районе взяли с поличным руководителя муниципального учреждения, которого подозревают в получении крупной взятки. По информации, которую «Комсомольской правде»-Красноярск удалось узнать в пресс-службе краевой полиции, в октябре 2021 года Служба заказчика заключила договор с некой организацией на ремонт понтонной переправы в районе. Организация, в свою очередь, привлекла в качестве субподрядчика индивидуального предпринимателя.

Работа была выполнена, однако 67-летний подозреваемый вдруг потребовал у этого самого предпринимателя 250 тысяч рублей – как благодарность за то, что он без проблем согласует и подпишет акт приема выполненных работ (на основании этого акта производится оплата работы из бюджета). Можем предположить, что общая цена контракта достаточно велика, раз подозреваемый потребовал такой солидный кусок от нее.

Бизнесмен передал первую часть в размере 150 тысяч рублей в декабре 2022 года. А при передаче остальных денег подозреваемого задержали сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции. Подозреваемый сначала пытался оправдаться, что деньги – это якобы возвращенный кем-то долг. Однако при свете ультрафиолетовой лампы на купюрах отчетливо виднелась надпись: «взятка».

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере». Однако в полиции считают, что это носило системный характер. Поэтому если кто-то из предпринимателей пострадал от руководителя КМУ, просьба обратиться в УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю по телефонам: 8 (391) 245-89-30, 245-92-44.