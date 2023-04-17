Красноярцев предупреждают о штормовом ветре до 25 м/с Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты Среднесибирского УГМС предупреждают жителей Красноярска, а также южных и центральных регионов края о непогоде. Во вторник, 18 апреля, ожидается сильный ветер с порывами до 17-22 метров, местами до 25 метров в секунду. В совокупности с осадками это принесет метель со всеми выходящими отсюда последствиями: на дорогах прогнозируется снижение видимости и гололедицы. Об этом стоит помнить тем, кто планирует поездку за пределы города. Также ожидается понижение температуры до минус 11 градусов в ночное время и до минус 3 – 5 градусов днем.

Однако после непогоды нас ждет потепление. Так, в четверг днем синоптики обещают нулевую температуру и обильный снегопад, в пятницу уже плюс 4 градуса. А в воскресенье 23 апреля будет вполне себе солнечно и до 10 градусов выше нуля.