В Красноярске осудили пятую суррогатную мать за продажу новорожденного Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске суд вынес приговор в отношении пятой женщины, которую признали виновной в торговле детьми. Это еще одна история вокруг фирмы «Дидилия», которая нанимала суррогатных матерей для оказания услуг иностранным гражданам.

Установлено, что осужденная – мать двух своих детей, в 2019 году сама решила выносить и родить ребенка для третьих лиц за деньги. «Дидилию» она нашла в интернете. Заключила договор, согласно которому фирма обеспечила ей поездку в другую страну, где произошло искусственное оплодотворение, затем в Красноярске она родила ребенка. А дальше – получила документы на ребенка, вписав туда свое имя, и передала новорожденного вместе с доверенностью на имя директора фирмы. За труды получила 850 тысяч рублей.

Приговором суда женщина осуждена к наказанию в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры. В ведомстве добавили, что уголовные дела в отношении сотрудников «Дидилии» и еще семи суррогатных матерей будут также рассматриваться в Красноярске.