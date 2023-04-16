В Хакасии двое мужчин избили парня клюшками для хоккея с мячом Фото: Мария ЛЕНЦ

В поселке Шира, что в Хакасии, двое неизвестных жестоко избили парня клюшками для хоккея с мячом. Об этом сообщает тг-канал «Инцидент Абакан».

На кадрах видно, как молодой человек убегает от двух агрессивных парней. Но один из преследователей догоняет его, начинается борьба. Жертва вновь пытается убежать, но подбегает второй агрессор. В итоге они вдвоем в течение минуты жестоко избивают парня клюшками для хоккея с мячом.

На видео был еще третий мужчина. Он подошел к извергам лишь спустя минуту, чтобы остановить их. Лишь после его вмешательства избитый парень встал и начал уходить. Видео снимал кто-то, находившийся в машине неподалеку.

В паблике передают, что полиция уже начала проверку по факту избиения.