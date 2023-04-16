В Красноярск доставят частицу Благодатного огня Фото: ИВАНОВА Диана

16 апреля в Красноярск привезут частицу Благодатного огня из Иерусалима. Об этом сообщают в краевой епархии.

Неугасаемую лампаду с огнем из храма Гроба Господня доставят в 20:00 часов в храм Рождества Христова на Щорса, 44А. Священнослужители смогут взять частицы святыни в свои храмы, а прихожане – забрать домой.

Напомним, что Благодатный огонь сходит в Великую Субботу каждый год в храме Гроба Господня. По словам верующих, в первые минуты он не обжигает.