В Красноярском крае педагог набросился на 14-летнего школьника за отказ вытирать ботинки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Дзержинском районе 35-летний учитель физкультуры напал на ученика из-за отказа вытереть ботинки. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Видео появилось в сети 15 апреля. На кадрах мужчина тащит по школьному коридору подростка, который что-то держит в руке, после чего кидает его на пол и тащит к выходу.

Изначально сообщалось, что педагогу не понравилось, что ученик пришел в столовую с бургером. Однако в полиции сообщили, что все началось с просьбы уборщицы вытереть обувь, на что подросток ответил отказом. За женщину вступился учитель физкультуры, который с помощью насилия решил научить подопечного хорошим манерам.

В итоге на учителя завели уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Следком проводит свою проверку. Теперь ему грозит до 3 лет колонии.