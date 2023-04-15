Техник из Тувы попал на СВО и получил медаль «За отвагу»

Техработник из Тувы получил медаль «За отвагу» на СВО. Сайын-Белек Монгуш весной 2022 года уехал на Донбасс: за свою службу его личным указом президента наградили медалью. Награду ему присвоили еще прошлым летом, но лично в руки медаль вручили солдату только на этой неделе, в торжественной обстановке.

Монгуш продолжал оставаться на фронте после трех легких ранений, но после четвертого, более серьезного, его госпитализировали и отправили в Туву. Теперь мужчина вернется к работе в школе родном селе Солчур.

После легких трех ранений он оставался в строю, но после четвертого серьёзного ранения был госпитализирован. Сейчас боец вернулся домой, где продолжит работу в родной школе с.Солчур техработником.

Отметим, что Сайын-Белек Монгуш окончил строительный техникум Кызыла в 2017 году по специальности «Автомеханик». После этого он проходил срочную службу, а позже служил по контракту на Сахалине.