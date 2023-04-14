В красноярском лицее начали тестировать инфоматы для электронного заказа еды

Фото: мэрия Красноярска

В красноярском лицее №2 разместили инфоматы в школьной столовой. Это цифровые табло наподобие тех, что часто размещают в заведениях с фаст-фудом: они служат для сбора заказа, а также безналичной оплаты.

– Все мы знаем, что современные дети достаточно быстро и легко осваивают новые технологии и готовы применять их буквально во всем. Именно поэтому цифровая система питания, которая сейчас есть в лицее пользуется таким большим спросом у учеников. Родители школьников видят в этом свои плюсы. Теперь им не нужно беспокоиться о том, что ребенок потеряет деньги или потратит их на что-то вредное, а не на еду в столовой, — рассказала депутат Елена Южакова.

Система позволяет отследить, что именно заказал себе ребенок, причем информацию видят и родители. Пока проект работает в тестовом режиме, но вполне вероятно, что в будущем его внедрят и в других учреждениях.