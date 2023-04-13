Губернатор края проверил готовность к предстоящим ремонтам дорог в Красноярске

Фото: правительство Красноярского края

Красноярск готовится к сезону дорожного ремонта – в этом году на благоустройство и реконструкцию улиц из краевого бюджета было выделено 1,8 миллиарда рублей вместо изначально запланированных 512 миллионов. Ход подготовки проверил губернатор края Александр Усс, сообщает правительство региона.

Благодаря такому существенному увеличению финансирования облагородят 33 километра дорог вместо 8.

Наиболее крупными объектами, на которых в 2023 году развернутся работы, станут улицы Щорса, Аральская, участки по Семафорной, Свердловской, проезжие части Коммунального и Октябрьского мостов.

Деньги пойдут также на ремонт дворовых проездов, подъездов к больницам и на расширение парковок в туристических местах.