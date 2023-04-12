В Красноярске стартовали занятия в Школе социального предпринимательства

Участниками обучения стали специалисты муниципальных учреждений образования, культуры, спорта, социальной защиты населения, молодежной политики, представители некоммерческих организаций и действующие предприниматели. Фото: ШСП

В Красноярске начались занятия в ежегодной Школе социального предпринимательства (ШСП). В 2023 году ее слушателями стали 35 представителей из семи регионов России – Красноярского, Приморского и Хабаровского краев, Кемеровской и Новосибирской областей, республик Бурятия и Хакасия. Всего же в конкурсном оборе приняли участие 90 соискателей.

Участниками обучения стали специалисты муниципальных учреждений образования, культуры, спорта, социальной защиты населения, молодежной политики, представители некоммерческих организаций и действующие предприниматели. Напомним, проект ШСП запущен Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ» в 2021 году для повышения качества жизни жителей территорий, где работают угольные предприятия. Среди задач проекта - увеличение объема и качества услуг в социальной сфере, создание новых рабочих мест и объектов социальной инфраструктуры, повышение финансовой устойчивости бюджетных учреждений за счет введения платных услуг, привлечение дополнительного финансирования из государственных программ поддержки предпринимательства.

На первой учебной сессии «Социальное предпринимательство: от идеи к проекту» слушатели проработали выстраивание базовой цепочки «проблемная ситуация – целевая группа – клиент». Участники рассказали об идеях своих социально-предпринимательских проектов в сфере образования, медицины, спорта, социального обслуживания, полезного досуга, локального туризма. Слушатели Школы отметили многообразные форматы работы, возможность общения с коллегами из регионов, постоянную экспертную поддержку.