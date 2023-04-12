Под Красноярском появились проспекты Путина и Шойгу

Фото: Яндекс.Карты

В Емельяновом районе появились проспекты, названные в честь министра обороны Сергея Шойгу и президента России Владимира Путина. Обе дороги относятся к садовому некоммерческому товариществу «Ветеран-4», сообщает «Проспект Мира».

Председателем СНТ является подполковник полиции Андрей Ворожейкин. Он же занимает должность председателя общественной организации ветеранов спецподразделения «Зенит» войск правопорядка Красноярского края.

Всего же, согласно Яндекс.Картам, в России 18 улиц и проспектов, названных в честь действующего президента. Они есть в Крыму, Ханты-Мансийском автономном округе, Татарстане, Ингушетии, Татарстане, Дагестане и Чеченской республике. А вот две улицы Сергея Шойгу можно встретить в Тыве.