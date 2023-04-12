Спустя год после лечения у руководителя «Поиска пропавших детей» вновь нашли опухоль головного мозга

Фото: vk.com/Оксана Василишина

Оксана Василишина, руководитель волонтерской организации «Поиск пропавших детей – Красноярск», спустя год после удаления опухоли головного мозга попала в больницу с рецидивом. О предстоящей ей новой операции она рассказала в социальных сетях.

- Мы не упустили драгоценное время и не стали ждать квоты на МРТ, а сделали все сами платно. И вот с направлением я здесь, в краевой больнице, в руках врача-нейрохирурга от Бога, - написала Оксана Василишина.

Она отметила, что операция должна пройти в ближайшие дни и после этого, надеется, вскоре сможет вернуться в строй – к поисковому отряду, друзьям и животным.