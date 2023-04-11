В Красноярске начался капитальный ремонт большой сцены ТЮЗа Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске продолжается ремонт Театра юного зрителя, средства на который в размере более 500 миллионов рублей выделены в рамках национального проекта «Культура». Ранее на первом этапе была обновлена малая сцена. Сейчас фронт работ сместился на большую сцену. В планах обновить планшет сцены, провести полный комплекс работ в фойе, зрительном зале и гримерных комнатах. Ремонт должны закончить к ноябрю этого года, пишут Gornovosti.

А пока артисты будут давать спектакли для своих зрителей на малой сцене. Кстати, ее официально открыли 16 марта премьерой спектакля «Все как у всех».

Остается добавить, что полностью ремонт Театра юного зрителя планируют завершить к 2024 году.

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