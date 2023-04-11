В Красноярском крае изъяли из оборота более полутонны некачественной молочной продукции Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае в 2022 году специалисты регионального управления Роспотребнадзора взяли на исследование 2450 проб молока и молочной продукции. В итоге не вся молочка оказалась качественной и безопасной. После экспертной оценки было изъято из оборота 57 партий в количестве 521 килограмм.

Нарушения разные. Большая часть – 10,3% - по микробиологическим показателям. Еще 9% - по физико-химическим показателям. Фальсификатами признаны 5,7% образцов. И еще 3,1% содержали антибиотики.

Специалисты сообщили, что фальсификат производят и на территории Красноярского края, и привозят из других регионов. Среди них Алтайский край, Курская, Омская, Московская, Смоленская, Кемеровская и Самарская областей. Виновным в реализации такой продукции вынесли штрафы на общую сумму 170 тысяч рублей. И предупредили, что если нарушения с их стороны повторятся, наказание будет жестче.