В Красноярске вывший слесарь своровал из подвалов металла на 700 тысяч рублей

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В Красноярске направлено в суд дело бывшего слесаря одной из управляющих компаний Октябрьского района. Находчивый мужчина три месяца воровал из подвалов многоквартирных домов металл, сообщает ГУ МВД России по региону.

В помещение мужчина попадал с помощью рабочего инструмента – разводного ключа. Всего за три месяца он совершил как минимум 22 кражи и вытащил 1715 металлических деталей – таких, как балансировочные вентили и краны на трубопроводах систем отопления.

Общая сумма нанесенного им ущерба оценивается более чем в 700 тысяч рублей. Все детали он сдавал в металлолом и тратил в основном на выпивку.

Ему грозит до 6 лет лишения свободы.