Трудовой отряд главы Красноярска собирает корма и вещи для бездомных животных

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске трудовой отряд главы города проводит традиционную акцию «Дай лапу, друг!». В ее рамках для приюта для животных «Соседи» соберут корма и вещи, сообщает администрация города.

Для бездомных четвероногих можно принести корма, крупы (кроме макарон), подстилки, теплые вещи для будок, а также игрушки и одежду для собак. Всегда нужны в приюте и принадлежности для уборки, бытовая химия и перчатки.

В одном из старейших центров защиты животных в краевой столице сейчас содержится около 500 животных. Трудовой отряд помогает «Соседям» уже пять лет. Ребята ухаживают за животными и вместе с кинологом обучают собак базовым командам.

Адреса, где принимают помощь и подробную информацию можно узнать по номеру 201-54-91 или в официальной группе трудового отряда ТОГГ.