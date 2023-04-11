В Красноярском крае под суд отправили депутата, обвиняемого в смертельном наезде на женщину. Фото: прокуратура

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении депутата из Манского района, которого обвиняют по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Трагедия произошла еще в феврале 2021 года. Следствию понадобилось два года, чтобы доказать вину 52-летнего мужчины, несмотря на то, что сам он категорически ее не признает.

По версии следствия 17 февраля 2021 года около 20 часов обвиняемый двигался на своем автомобиле ВАЗ 21150 по подъездной дороге к поселку Ручейки Манского района. Была непогода, на дороге снежные заносы, плюс темнота, ни одного фонаря. Две женщины идут после работы по краю дороги домой, в свой поселок. И вдруг позади на них налетает машина, ослепляет фарами. Одна из женщин получила тяжелейшие травмы. Ее доставили в больницу, но увы – скончалась через несколько дней. Была проведена экспертиза, которая показала: водитель мог избежать наезда, но не сделал этого, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.