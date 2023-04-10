Красноярцев предупредили о ветре до 25 м/с 11 апреля Фото: Мария ЛЕНЦ

Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 11 апреля 2023 года

Красноярцев предупредили о сильном ветре 11 апреля 2023 года. Прогноз составили в Среднесибирском УГМС.

Синоптики передают, что во вторник в южный и центральных районах края ожидаются порывы ветра до 20-25 метров в секунду. Днем ожидается переменная облачность, дождь и мокрый снег.

В Красноярске порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Дневная температура – до +11 градусов, ночная – до 0 градусов. На возможна гололедица.