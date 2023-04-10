Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 апреля 2023 9:18

Красноярцев предупредили о ветре до 25 м/с 11 апреля

Погода в Красноярске на вторник 11 апреля 2023 года: ветер, пурга
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Красноярцев предупредили о ветре до 25 м/с 11 апреля

Красноярцев предупредили о ветре до 25 м/с 11 апреля

Фото: Мария ЛЕНЦ

Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 11 апреля 2023 года

Красноярцев предупредили о сильном ветре 11 апреля 2023 года. Прогноз составили в Среднесибирском УГМС.

Синоптики передают, что во вторник в южный и центральных районах края ожидаются порывы ветра до 20-25 метров в секунду. Днем ожидается переменная облачность, дождь и мокрый снег.

В Красноярске порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Дневная температура – до +11 градусов, ночная – до 0 градусов. На возможна гололедица.