С помощью подписчиков «пацанка» из Норильска смогла избежать третьей судимости

Фото: телеканал "Пятница!"

В Норильске примирением сторон завершилось уголовное дело в отношении участницы шоу «Новые пацанки» Дианы Яголенко. Решение от 30 марта появилось на сайте суда.

Напомним, после участия в шоу 20-летняя Диана вернулась в Норильск. На вечеринке в компании сверстников девушка решилась на воровство и стащила дорогую электрогитару стоимостью 60 тысяч рублей.

Пропажи быстро хватились, музыкальный инструмент удалось быстро вернуть. Диане грозила третья судимость. Тогда девушка обратилась к своей аудитории за финансовой помощью:

- Меня реально ждет место за швейной машинкой в женской колонии. Признать, что я виновата, будет правдой. Теперь мне надо собрать 35 тысяч рублей.

Видимо, обращение помогло – дело закрыли в связи с примирением сторон.