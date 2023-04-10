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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 5:09

В Красноярском крае следователи выясняют обстоятельства гибели двух людей в пожарах

Одно тело нашли в сгоревшем доме в Канске, второе – в деревне в Емельяновском районе
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: СУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Фото: СУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Канком и Емельяновском районах во время пожаров в огне погибли два человека. Обстоятельства их смерти сейчас выясняют следователи, сообщает СУ СК по региону.

Первый пожар случился ранним утром 9 апреля. Пожарные нашли тело 56-летней женщины с ожогами и признаками отравления угарным газом. В доме она жила с сожителем, которому удалось спастись – он находится в больнице. Предположительно, пожар возник из-за короткого замыкания в месте, где было подключено электричество от столба к дому.

Второе тело 43-летнего мужчины было найдено во время тушения дома в деревне Ясная поляна. Предварительно установлено, что погибший приехал в Емельяновский район на выходные из Красноярска и решил поставить обогреватель. Именно он стал причиной пожара.