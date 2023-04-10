В Красноярске ночью залатали дороги на Петра Ломако и Мичурина

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В Красноярске за ночь подремонтировали участки дорог на улицах Петра Ломако и Мичурина. Об этом сообщает городское Управление дорог.

На кольце по Мичурина ямы образовались на пересечении трамвайных путей. Автомобилисты жаловались, что на участке трудно не повредить колесо машины. Кроме того, здесь часто появлялись пробки. На Петра Ломако из-за трех ям водителям приходилось выезжать на встречную полосу, что создавало аварийные ситуации.

В ночь на 10 апреля дефекты дорог устранили. Полноценно отремонтировать из-за минусовой температуры было невозможно. Поэтому ямы залили литым асфальтом.