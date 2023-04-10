Количество рейсов Красноярск – Екатеринбург вырастит до трех в неделю с 1 мая Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 мая 2023 года количество рейсов из Красноярска в Екатеринбург и обратно вырастит до трех в неделю. Об этом сообщает аэропорт Красноярск.

Осуществлять рейсы будет авиакомпания «Россия». Вылетать из Красноярска самолеты будут в понедельник, среду в 10:00 часов и пятницу в 15:40 часов. Время в пути – 3 часа.

Из столицы Урала в Красноярск по понедельникам и средам самолеты будут вылетать в 12:05 часов. По пятницам в 17:50 часов. Время в пути около 3 часов.

Стоимость перелета в одну сторону – от 5 839 рублей. В обе стороны – от 9 478 рублей.