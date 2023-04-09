Для участия в фестивале «МИР Сибири»-2023 поступило 374 заявки Фото: Мария ЛЕНЦ

На участие в фестивале «МИР Сибири»-2023 поступило 374 заявки. Большая часть – от музыкантов, певцов и танцоров - в Шушенское этим летом планирую приехать 233 участника. И еще 141 заявка – от мастеров. География включает 51 регионов России, а также ожидаются гости из Индии и Таджикистана.

В дирекции «МИРа Сибири» сообщили, что теперь конкурсантам предстоит пройти заочный отборочный этап. Из всех претендентов на мастеровую и этномузыкальную премии «МИРа» специалисты определят не более 60 участников очного тура. Их имена станут известны в конце апреля. Главный приз фестиваля – стилизованная под старину славянская братина – символ взаимного доверия и духовного единства. Обладатели Гран-при фестиваля получат по 200 тысяч рублей.

Собственно сам фестиваль в очном формате пройдет с 6 по 9 июля. Мест проведения, как и прежде, поселок Шушенское.