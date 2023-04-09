В Красноярском крае из районов Крайнего Севера переселятся 312 семей Фото: Мария ЛЕНЦ

В нынешнем году из районов Крайнего Севера планируется переселить 312 семей, сообщает министерство строительства Красноярского края. В Норильске и Дудинке начали выдавать сертификаты на приобретение жилья для переезда в районы с благоприятным климатом. На эти цели выделено около 1,2 миллиарда рублей, это средства краевого бюджета и компании «Норникель».

Получив сертификат, гражданин по своему усмотрению приобретает жилье, причем выбрать может не только южные районы края, но и в другие регионы. При желании можно добавить собственные средства.

В минстрое пояснили, что право на получение жилищных субсидий имеют граждане со стажем работы в районах Крайнего Севера не менее пятнадцати лет, а также не имеющие жилья за пределами районов Крайнего Севера. Программа действует с 2011 года, за это время ею воспользовались уже 9 714 семей.